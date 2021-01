Arbonia trennt sich vom Fenstergeschäft mit 2500 Mitarbeitenden – mit dem Erlös will das Unternehmen sein übriges Geschäft ausbauen

Von 2015 bis 2017 hat die Arbonia-Gruppe mit Sitz in Arbon ihre Fensterdivision einer tiefgreifenden Restrukturierung unterzogen. In deren Rahmen wurde die Schweizer Fensterproduktion der Ego Kiefer AG von Altstätten und Villeneuve zu den gruppeneigenen Firmen Slovaktual in der Slowakei und Wertbau im ostdeutschen Thüringen verlagert. Im Rheintal kostete das 250 Stellen und am Waadtländer Standort deren 100.

Im Osten Europas kann Arbonia Fenster in hochmodernen Fabriken in Schweizer Qualität herstellen, aber zu deutlich tieferen Kosten. Seit 2015 hat Arbonia netto rund 100 Millionen in neue Produktionskapazität investiert, unter anderem 2015 in den Kauf der Wertbau und deren Aufrüstung.

Mit Erfolg: 2020 dürfte das ganze Fenstergeschäft der Arbonia einen Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda von gut 40 Millionen Franken erarbeitet haben. Der Umsatz betrug im Jahr davor 358 Millionen Franken.

Arbonia will in ihre verbleibenden Geschäfte investieren

Doch nun ist bald Schluss: Arbonia verkauft die Fensterdivision an die dänische Dovista-Gruppe, die ein «attraktives Angebot» unterbreitet habe. Damit wechseln die fünf Arbonia-Gesellschaften Dobroplast (Polen), Ego Kiefer, Slovaktual, Webcom und Wertbau mit 2500 Mitarbeitenden die Besitzerin. Die Arbeitsverhältnisse der Angestellten werden laut Mitteilung «unverändert übernommen».

Den Umfang der Mittel, die Arbonia aus dem Verkauf zufliessen, sowie die Höhe der Finanzschulden, die von Dovista ebenfalls übernommen werden, beziffert Arbonia auf 350 Millionen Franken. Mit dem Erlös will Arbonia ihre verbleibenden drei Divisionen Heizung/Lüftung/Klima (HLK), Sanitär und Türen mit rund 5900 Mitarbeitenden weiterentwickeln sowie organisch und mittels Zukäufen stärken. Zudem wird geprüft, einen Teil des Erlöses den Aktionären zukommen zu lassen.

Velux-Dachfenster als zweiter Pfeiler

Dovista ist für Arbonias Fenstergeschäft ein strategischer, weil industrieller Investor. Die Dovista-Gruppe, die zur dänischen VKR Holding gehört, entwickelt, produziert und vertreibt Fenster und Aussentüren aus Holz und aus Holz/Aluminium primär für die skandinavischen und nordeuropäischen Märkte und gilt als führender Fensteranbieter in Skandinavien (Dänemark, Norwegen, Schweden), mit starken Positionen in Grossbritannien und Irland.

Dovistas Produktionswerke liegen in Dänemark, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden. Die VKR-Gruppe setzt 2,9 Milliarden Euro um und beschäftigt 16'000 Mitarbeitende, Davon entfallen 4500 Angestellte auf Dovista. Diese strebe in all ihren Märkten die Position als Nummer eins oder zwei an. Zur VKR-Gruppe gehört auch die Dachfensterherstellerin Velux. VKR sind die Initialen von Villum Kann Rasmussen, der das Unternehmen 1941 gründete. Es gehört heute Stiftungen und der Gründerfamilie.

Geografische Ergänzung und Ausweitung des Sortiments

Für Dovista ist Arbonias Fenstergeschäft zum einen eine geografische Ergänzung. Die Arbonia-Gesellschaften stellen Holz-, Holz/Aluminium-, Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster her und sehen sich damit als Marktführer in den Heimatmärkten Schweiz, Slowakei und Polen sowie in einer starken Position in Deutschland. Zum anderen kann Dovista ihr Sortiment ausweiten, weil die Dänen bisher Fenster aus Kunststoff und aus Kunststoff/Aluminium nicht im Angebot hatten.

Geplant sei, unter dem Dach der neuen Besitzerin Dovista das Wachstum des Fenstergeschäfts voranzutreiben, den Vertrieb in ganz Europa zu stärken und die bestehenden Marken auszubauen. Die Transaktion soll vorbehaltlich der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden im zweiten Quartal 2021 vollzogen werden.