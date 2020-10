Arbeiten wo andere Urlaub machen: Karibik und Kroatien werben für Homeoffice unter den Palmen

Am Morgen die E-Mails beantworten, die Mittagspause am Strand verbringen und den Feierabend unter Palmen ausklingen lassen. Diesen Traum wollen einige Staaten jetzt wahr werden lassen und bieten neuartige Visa an, mit denen ein längerfristiger Aufenthalt möglich ist. Die Idee dahinter: Die Staatskasse und die heimische Wirtschaft nach dem Einbruch der Touristenzahlen stützen, ohne das Risiko, dass die Zugereisten den eigenen Leuten die Jobs wegschnappen.

Vorreiter des Prinzips sind Länder in der Karibik. Stark vom Fremdenverkehr abhängig suchen sie verzweifelt nach Möglichkeiten, die sinkenden Touristenzahlen auszugleichen. Da sie davon ausgehen, dass viele Arbeitnehmende ohnehin im Homeoffice festsitzen, werben beispielsweise Barbados, Bermuda und Anguilla um ausländische Fachkräfte, die ihren Arbeitsplatz temporär verlegen wollen – sogenannte digitale Nomaden. Sie locken dafür mit Traumstränden, Meer und frei zugänglichem Wlan.