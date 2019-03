Die 199. Filiale von Aldi steht in Wallisellen auf dem Zwicky-Areal. Timo Schuster, Chef von Aldi Suisse, erklärt, dass diese Filiale Sinnbild für den Expansionskurs des Discounters in der Schweiz sei: Aldi-Läden am Stadtrand und auf der grünen Wiese wird es weiter geben, aber der Discounter hat die Innenstädte entdeckt. Kunden wollen dort sowie im Quartier einkaufen. «Das ist der Trend, und dem folgen wir», sagt Oliver Wulkan, Managementdirektor am Aldi-Suisse-Hauptsitz in der Ostschweiz.

Heute wird in Lugano die 200. Aldi-Filiale eröffnet. Schon bald werden weitere folgen. In den kommenden zehn Jahren sollen es insgesamt 100 weitere Filialen sein. 2005 hat Aldi mit vier Filialen, drei davon in der Ostschweiz, begonnen. Anders als die ständig wachsende Kundschaft hatten Mitbewerber kritisch auf den Markteintritt des deutschen Discounters reagiert.

Inzwischen hat man sich bei Migros, Coop, Spar, Volg und Co. an den Discounter gewöhnt und mit ebenfalls günstigen Angeboten gekontert. Lidl folgte Aldi vier Jahre später in die Schweiz und expandiert ebenfalls. Der Markt ist weiter stark umkämpft.