Nach langem Schweigen hat nun also der Verwaltungsrat der Grossbank Credit Suisse Stellung zum Beschattungs-Skandal genommen. An einer Medienkonferenz in Zürich sagte CS-Präsident Urs Rohner, die Überwachung des zur UBS wechselnden Bankers Iqbal Khan «war absolut inakzeptabel».

Über das Vorgehen sei man im CS-Verwaltungsrat «erzürnt und betroffen» gewesen, so Rohner. Für die Zukunft könne man ein derartiges Vorgehen ausschliessen. «Wir werden solche Überwachungsmassnahmen nicht tolerieren.» Das Ganze sei ein Einzelfall gewesen und stünde im Widerspruch zur Firmenkultur der CS.