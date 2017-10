Hinkley Point C: So heisst das Atomkraftwerk, das ab 2025 sieben Prozent des britischen Strombedarfs decken soll. Es wird in Somerset im Südwesten Englands gebaut. Die ABB hat vom Energieunternehmen EDF Energy den Auftrag erhalten, die Stromübertragungsinfrastruktur für das neue Werk zu bauen. Die Auftragssumme beläuft sich auf 130 Millionen US-Doller, das sind rund 127 Millionen Franken.

Die ABB wird damit auf einer der grössten Baustellen Europas aktiv: Wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt, schafft das Mega-Projekt rund 25'000 Arbeitsplätze und 1000 Lehrstellen.

Der Bau des ersten neuen britischen AKWs seit mehr als 20 Jahren verläuft allerdings nicht reibungslos: Das Mega-Projekt hat das Budget gesprengt und liegt im Hintertreffen. Laut dem "Guardian" könnte sich die Inbetriebnahme um über ein Jahr verzögern. Ausserdem sind die Kosten um umgerechnet fast drei Milliarden Franken auf über 26 Milliarden gestiegen.

Klagen beim Europäischen Gerichtshof

Hinkley Point C gerät auch sonst immer wieder in die Schlagzeilen. Im September drohten Gewerkschaften mit Streik. Es ging um Lohnstreitigkeiten. Auch der Europäische Gerichtshof muss sich mit dem neuen Meiler beschäftigen. Österreich, Luxemburg und der Ökoenergieanbieter Greenpeace Energy klagten gegen das mehr als 100 Milliarden Euro schwere Subventionspaket, das die britische Regierung schnürte, um das AKW auch nach dem Bau zu finanzieren. Man fürchtete Wettbewerbsnachteile für andere Energieproduzenten, namentlich erneuerbarer Energie. Die Klage von Greenpeace hat das Gericht vergangene Woche mit dem Argument abgewiesen, das Unternehmen sei nicht klageberechtigt. Das Urteil im anderen Verfahren steht noch aus.

Hinkley Point C wird rund sechs Millionen britische Haushalte mit Strom versorgen. Im ABB-Auftrag enthalten sind auch Umspannwerke für zwei Reaktoren, die die vom Reaktor produzierte Leistung von 3200 Megawatt ins nationale Stromnetz einspeisen werden.

Das Schweizer Unternehmen hat in der Vergangenheit diverse Aufträge im Bereich der Atomkraft übernommen: Man richtete dem AKW Leibstadt etwa ein neues Leitsystem ein. 2009 hatte man vom schwedischen Energieunternehmen Vattenfall einen Auftrag über 45 Millionen US-Dollar für Engineering-Leistungen und Energietechnikprodukte erhalten. (mwa)