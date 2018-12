Die Staatsanwaltschaft begründete damals ihren Entscheid, das Verfahren gegen die BKB einzustellen, nicht zuletzt mit der Verjährung. Die Frist in diesem Fall betrage lediglich drei Jahre. Doch die Oberrichter führten die unklare Rechtslage an, habe sich doch auch das Bundesgericht bis heute in dieser Sache nicht festgelegt.

Das Obergericht des Kantons Aargau ist den Argumenten der Geschädigten im vollen Umfang gefolgt. Wird das Urteil rechtskräftig, so muss die Aargauer Staatsanwaltschaft also erneut gegen die BKB ermitteln. Doch die Bank dürfte das Urteil vor Bundesgericht ziehen. Sie hat dies bisher konsequent bei allen anderen Verfahren getan. Die Vorwürfe seien unbegründet, zeigt sich die Bank überzeugt. Sie werde ihre Interessen im Rahmen des Strafverfahrens wahren.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte zudem, sie habe bereits erhebliche ihrer knappen Ressourcen in den Hauptfall gesteckt. Das Obergericht wischte dieses Argument in zwei Sätzen als nichtig vom Tisch. Auch die von der BKB angeführten Gründe fanden kein Gehör. Die Finanzmarktaufsicht (Finma) habe in ihrer Untersuchung weder eine Verfehlung der BKB-Mitarbeiter festgestellt, noch eine Strafanzeige gegen die Bank eingereicht, so deren Anwälte.

Für das Obergericht ist das aber noch kein Persilschein: Die Finma habe nur die Rolle der Bank in der Beziehung zur ASE untersucht, entgegnen die Richter. Ob sich Mitarbeiter strafrechtlich wegen Geldwäscherei schuldig gemacht haben könnten, sei von der Aufsichtsbehörde nicht erkennbar untersucht worden.

Zur Frage, ob die Bank letztlich alle erforderlichen und zumutbaren Massnahmen zur Verhinderung der möglichen Geldwäscherei getroffen habe, lasse sich nichts Substanzielles in der Argumentation der Staatsanwaltschaft finden. Nur weil die Bank selber intern eine Untersuchung zu ihrem Verhalten im Fall ASE in Auftrag gegeben habe, könne zudem eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht einfach ohne weiteres ausgeschlossen werden. Gemeint ist hier die viel zitierte Untersuchungsbericht der Kanzlei Bär & Karrer, den die Bank 2012 nach dem Auffliegen des Betrugsfalls in Auftrag gab.

Hauptprozess geht weiter

Selbst wenn die Staatsanwaltschaft nun wieder gegen die BKB ermitteln müsste, ist offen, was dabei herauskommt. Parallel zu diesem Verfahren geht auch das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) gegen die Bank vor. Das EFD untersucht, ob die BKB die Geldwäscherei-Meldestelle möglicherweise zu spät über den Betrugsfall informiert hat. Die BKB streitet sich derzeit vor Gericht mit dem EFD um die Offenlegung des Berichts von Bär & Karrer.

Auch das Hauptverfahren gegen die Verantwortlichen der ASE geht bald weiter. Die Berufungsverhandlung vor dem Aargauer Obergericht ist auf den 30. Januar angesetzt und wird drei Tage dauern, wie es aus Anwaltskreisen heisst. In erster Instanz wurde der Hauptangeklagte Martin Schlegel zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt, sein Geschäftspartner Simon M. zu fünf Jahren.