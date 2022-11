Riesige Staubwolke: Altes Luxus-Hotel in Miami gesprengt

Eine Ära geht mit buchstäblich mit einem Knall zu Ende: Das bekannte Luxus-Hotel Deauville in Miami Beach wurde am Montag kontrolliert gesprengt. Einst logierten bekannte Gäste wie die Beatles oder Präsident John F. Kennedy in der einst luxuriösen Bleibe im US-Bundesstaat Florida.