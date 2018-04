Es ist schon fast märchenhaft, wie sich die Geschichte mit «Lückenbüsser» Hans Kossmann in der Hauptrolle entwickelt hat. Der Schweiz-Kanadier kam zum Jahreswechsel als Notnagel nach Zürich und schaffte es, in den Playoffs seinem talentierten, aber total verunsicherten Team neues Leben einzuhauchen. Was Kossmann in diesen Wochen geleistet hat, verdient Hochachtung.

Sterne: ★★★★★★