Aktuell sind rund 125 Schweizer Athleten und Betreuer im olympischen Dorf untergebracht, maximal werden es etwa 135 sein. Daneben gibt es ein zweites olympisches Dorf beim Eissportzentrum in Gangneung. Weitere Schweizer logieren in selbst organisierten Unterkünften im Snowboard- und Freestyle-Austragungsort Bokwang sowie in Hotels an den alpinen Skipisten.