Zwei Finalplätze für Schweizer Sprint-Team und zwei unterschiedliche Reaktionen

Der grösste Erfolg sei für ihn die Leistung in der Qualifikation, sagte Valerio Grond nach seinem Finalauftritt beim Weltcup-Debüt. Der 20-jährige Davoser liebt im Langlauf den Kampf Mann gegen Mann und damit in erster Linie den Sprint. Dritter war er in dieser Disziplin an der Junioren-WM vor zwei Jahren, sogar Zweiter in diesem Frühjahr. Bei seiner Feuertaufe im Weltcup auf heimischem Boden zeigte der Neo-Profi sein Potenzial und nutzte die Gunst der Stunde. Mit der Absenz der überragenden Läuferinnen und Läufer aus Finnland, Schweden und vor allem Norwegen öffnete sich der Vorhang für neue Namen - speziell für Valerio Grond.

Als grösste Hürde erschien ihm das Überstehen der Qualifikation. «Ich bin nicht bekannt als guter Prolog-Läufer. Rennen gegen die Uhr liegen mir weniger», sagt Grond. Doch sein Tag, den er ohne grosse Erwartungen in Angriff genommen hatte, war bereits vor seinen drei Auftritten in den K.o.-Läufen gerettet. Mit der viertschnellsten Zeit aller Athleten löste er die heikle Aufgabe meisterhaft. Acht Schweizer und vier Schweizerinnen überstehen Qualifikation Insgesamt acht Schweizer Männer klassierten sich in den Top 30. Einer war im Prolog noch schneller als Grond. Der 22-jährige Obwaldner Janik Riebli versetzte seinen Fanclub, der weit oben am Hang des Bolgen-Lifts den Innerschweizer Landwirt lautstark unterstützte, mit dem dritten Rang in Ekstase. Im Viertelfinal verzeichnete der formstarke Riebli dann Pech mit einem Stockbruch. Ich wollte etwas riskieren und vorne laufen. «Trotz dieses Malheurs habe ich meine Erwartungen übertroffen», sagte der seit mehreren Jahren in Davos lebende Innerschweizer. Beim Distanzrennen am Sonntag wird der erfrischende junge Athlet zweifellos noch einmal Vollgas geben.