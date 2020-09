Zwei falsche Brüder und eine echte Schwester sorgen für eine Sprintshow

Die Schweizer Leichtathletik präsentiert sich an den nationalen Meisterschaften von ihrer Sonnenseite. Vorab in den Sprintdisziplinen bestaunt man herausragende Leistungen und ein wahres Feuerwerk der Jugend. Allen voran vom Baselbieter Hürdenläufer Jason Joseph, der seinen eigenen Schweizer Rekord zum zweiten Mal in diesem Jahr verbessert. Nur fünf Athleten weltweit liefen in diesem Jahr eine schnellere Zeit als die 13,29, welche Joseph in sein Heimstadion in Basel auf die Bahn zaubert.