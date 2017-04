Der Zahlenmensch

Thomas Kläsi hat seine Einsätze als Schiedsrichter fein säuberlich dokumentiert. So kann er auch Auskunft geben über zurückgelegte Kilometer oder gepfiffene Strafen. Unter Letzteren sticht eine ins Auge: Ein einziges Mal ahndeten Kläsi/Baumgartner das Vergehen «hoher Fuss». «Interessanter wäre aber wohl die Anzahl Strafen gemäss Regelbuch, die wir nicht gegeben haben. Wenn zum Beispiel jemand von der Spielerbank Wasser aufs Feld spritzt, um die Partie bewusst zu unterbrechen, dann wäre das Rot. Bei solchen Aktionen drückten wir mehr als einmal ein Auge zu», sagt Kläsi.

Das Schlitzohr

Ab und zu lachten Kläsi/Baumgartner bei unerlaubten Aktionen von Spielern sogar mit. Etwa, als sie beobachteten, wie Wiler-Ersigens Torhüter Daniel Streit versuchte, dem bei einem Freistoss vor ihm stehenden gegnerischen Stürmer die Schnürsenkel zusammenzubinden. Im Inneren hofften sie darauf, dass die Aktion gelingen möge. Und sie revanchierten sich bei Schlitzohr Streit sogar: «Wir haben ihm vor einem Match gesagt, neu dürften die Torhüter nur noch drei Schritte machen. Er hat sich das ganze Spiel lang peinlich genau an die erfundene Regel gehalten.»

Die Begrüssung

Bei einem NLB-Spiel in Jona wurden Baumgartner und Kläsi vom einheimischen Speaker mit folgenden Worten vorgestellt: «Die heutige Partie wird geleitet von den Herren Zollbrück und Grünenmatt.» Selber zeigten sich die beiden in Geografie sattelfester. Sie fanden den Spielort ausnahmslos, was längst nicht alle Unihockey-Schiedsrichter von sich behaupten können.

Das Maskottchen

Vor dem allerersten gemeinsamen Playoff-Spiel vor 18 Jahren kauften sich Baumgartner/Kläsi in der Raststätte Heidiland eine Stoff-Ente als Glücksbringer. Seither hat «Loddar» jeweils beim ersten Playoff-Einsatz Geburtstag. Dieser wird mit Kuchen, Kerzen und Luftballons in der Schiri-Garderobe extensiv gefeiert. Schon so mancher Funktionär hat sich ob dieser speziellen Zeremonie seither verwundert die Augen gerieben.