Zenhäusern verpasst die Kristallkrone von Zagreb nur hauchdünn und fährt auf Rang zwei

Die Kristallkrone, die es beim Slalom in Zagreb für den Sieger gibt, übt auf die Athleten einen besonderen Reiz aus. Auch auf den Schweizer Ramon Zen­häusern, der die Krone nur um sieben Hundertstelsekunden verpasste. «Das wurmt mich schon ein bisschen. Diese Krone hätte ich mir gerne aufsetzen lassen.» Nun müsse er halt ­wieder ein Jahr auf die nächste Gelegenheit warten. Der Walliser freute sich über den zweiten Platz, auch weil er dem Druck der guten Ausgangslage standhielt. Im ersten Lauf hatte Zenhäusern die schnellste Zeit aller Teilnehmer in die Crveni Spust, die rote Piste gezaubert. Es war erst das zweite Mal, dass der 27-Jährige in einem Weltcupslalom als ­Letzter in den Finaldurchgang startete. Bei erster Gelegenheit im vergangenen Jahr in Kitz­bühel war er noch auf Rang sechs zurückgefallen. Zenhäusern sagt:

Das hat alles mit Erfahrung zu tun. Manchmal wollte ich zu viel, versuchte es mit der Brech­stange.

Am Sljeme, dem Gipfel des Zagreber Hausbergs Medvednica, wollte Zenhäusern die bestmögliche Ausgangslage anders angehen. «Spielerisch und locker», sagt der Zwei-­Meter-Mann. Auf einmal meldet sich der Kopf Das ist ihm bis in den Zielhang ausgezeichnet gelungen. «Dann hörte ich das Publikum und der Kopf meldete sich sofort», so Zenhäusern. Weil aber auch Clément Noël den Schlussabschnitt nur mässig erwischte, lag Zenhäusern in der Endab­rechnung nur hauchdünn hinter dem Franzosen . Der im zweiten Durchgang entfesselte Belgier Armand Marchant nahm den beiden im zweiten Teil rund eine Sekunde ab und katapultierte sich mit Laufbestzeit von Platz 20 auf Rang 5. Ebenfalls eine starke Vorstellung zeigte der 20-jährige Italiener Alex Vinatzer, der den ersten Weltcuppodestplatz seiner ­Karriere feierte. Dass er als nächster italienischer Slalom­dominator gehandelt wird, scheint ihm nichts auszumachen. Vinatzer:

Ich sehe das mehr als Chance denn als Last.