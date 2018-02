Gegen wen die Berner spielen, entscheidet sich heute Abend. Um 20.15 Uhr kämpfen spielen GC und der FC Zürich um den Einzug in den Cup-Final.

Den Turnaround verpasst

Bereits am Samstag steht der FC Basel wieder im Einsatz. Er wird daheim gegen den FC Zürich unter enormem Druck stehen. Michael Lang sagte es klipp und klar: "Wir müssen gewinnen. Da gibt es keine Ausreden." Ausreden suchte der Verteidiger auch nach der Niederlage gegen YB nicht. Zu wenig zwingend, zu viele falsche Entscheidungen und letztlich zu wenig Torchancen, lautete sein Fazit. Es sei eine riesige Enttäuschung, nicht nur wegen dem Out: "Wir hätten das Spiel auch gern gewonnen, um den Turnaround zu schaffen." Nach fünf Spielen im 2018 steht der FCB mit vier Niederlagen zu null da.

Die erfolgreiche Titelverteidigung im Cup ist nicht mehr möglich, das Champions-League-Out steht bevor, so dass der FC Basel sich voll und ganz der Super League widmen kann. "Wir geben noch nicht auf. Dafür wäre es zu früh", sagte Lang und versicherte, dass der FCB wie schon in der Hinrunde nach der schlechten Phase den Tritt wieder finden werde. Auch Raphael Wicky beteuerte, es fehle nicht viel, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Der Weg in der Super League bis zum Leader YB ist mit elf Punkten Rückstand allerdings sehr weit.

(amü/sda/jk)