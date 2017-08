So deutlich wie 2010 gegen Tottenham (0:4 nach 3:2) und im letzten Jahr gegen Mönchengladbach (1:6 nach 1:3) fiel die Auswärtsniederlage in Moskau nicht aus. Aber der Auftritt beim UEFA-Cup-Sieger von 2005 zeigte auf, dass zum erstmaligen Vorstoss in die Gruppenphase der Champions League doch noch ein grosses Stück fehlt. Und dies nach der nicht ungünstigen Auslosung und nach einer starken Leistung im Hinspiel, die trotz des unglücklichen Eigentors von Kasim Nuhu in der Nachspielzeit durchaus berechtigte Hoffnungen auf die Premiere in der Champions League geweckt hatten.

Es hätte die vierte erfolgreiche Wende eines Schweizer Teams im Europacup nach einer Heimniederlage im ersten Duell benötigt, um den Traum zu verwirklichen. Davon waren die Young Boys, die den verletzten Guillaume Hoarau durch den einflusslos gebliebenen Jean-Pierre Nsamé ersetzten, im Moskauer Dauerregen aber weit entfernt. Sie wurden von Beginn weg dominiert.

Der internationale Weg der Berner wird ab dem 14. September also in der Europa League weiterführen. Zum fünften Mal in den letzten sieben Jahren steht YB in der Gruppenphase des weniger wichtigen Klubwettbewerbs. Die drei Gegner werden am Freitagmittag in Monaco ermittelt.

Praktisch chancenlose Berner

18 Sekunden waren erst gespielt, als bereits klar war, in welche Richtung die Partie laufen würde. Goalie David von Ballmoos war schon kurz nach Anpfiff zur ersten von zahlreichen Interventionen gezwungen. Nach 130 Sekunden hatte ZSKA die Anzahl Torschüsse der 90 Minuten aus dem Hinspiel (zwei) bereits egalisiert.

Das Heimteam war im Vergleich mit der äusserst defensiven Einstellung vom letzten Dienstag in Bern nicht wiederzuerkennen. Das aggressive Pressing des Vierten der russischen Meisterschaft erzwang viele sofortige YB-Ballverluste. Entsprechend kamen die Young Boys in der ersten halben Stunde kaum einmal aus der eigenen Platzhälfte heraus.

Das 1:0 schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Mit dem siebten Torschuss der Moskauer (gegenüber keinem einzigen von YB vor der Pause) fiel der logische Führungstreffer dann auch. Mit dem letzten Angriff der ersten Halbzeit münzte ZSKA die klare Überlegenheit in einen Treffer um. Nach der Flanke von Mario Fernandes traf der freistehende Georgi Schennikow volley zwischen von Ballmoos' Beinen hindurch.

YB-Trainer Adi Hütter hatte vor dem Rückspiel gesagt, dass sein Team für das Weiterkommen vermutlich zwei Tore erzielen müsse. Insofern veränderte der 0:1-Rückstand die Ausgangslage der Berner nicht wirklich. Erschwerend kam allerdings hinzu, dass ZSKA nicht in den Standby-Modus schaltete, aber nicht mehr gleich offensiv agierte wie davor.

Mit der temporären Situation, das Spiel gestalten zu müssen oder können, kam YB etwas besser klar als mit der Rolle des stetig Bedrängten. Die Chance durch Miralem Sulejmani (55.), die einzige der Gäste im gesamten Spiel, blieb allerdings eine Momentaufnahme. Mit dem 2:0 durch Alan Dsagojew, brillant vollendet nach Ballannahme aus der Drehung um Kasim Nuhu herum, fiel die Entscheidung in der 64. Minute. Und es passte irgendwie zum Geschehen auf dem Platz, dass der Regen nach dem zweiten Gegentreffer für die Young Boys noch heftiger wurde als er ohnehin schon gewesen war. Kalt geduscht trifft es im Rückblick wohl am besten.

ZSKA Moskau - Young Boys 2:0 (1:0)

17'000 Zuschauer. - SR Sidiropoulos (GRE). - Tore: 45. Schennikow (Fernandes) 1:0. 64. Dsagojew (Vitinho) 2:0.

ZSKA Moskau: Akinfejew; Wassin, Wassili Beresuzki, Alexej Beresuzki; Wernbloom; Fernandes, Dsagojew (68. Natcho), Golowin, Schennikow; Schalow (74. Schamaletdinow), Vitinho (92. Ignaschewitsch).

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Nuhu, von Bergen, Benito (73. Lotomba); Ravet (73. Fassnacht), Bertone, Sanogo, Sulejmani; Nsamé, Assalé.

Bemerkungen: Young Boys ohne Hoarau und Seferi (beide verletzt). Verwarnungen: 48. Dsagojew. 50. Assalé. 59. Alexej Beresuzki (alle wegen Fouls). 79. Nuhu (Reklamieren).