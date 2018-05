Wie in Basel ist Verteidiger Léo Lacroix auch in der Nationalmannschaft ausser Rang und Traktanden gefallen. Florent Hadergjonaj, seit Anfang Jahr Stammspieler in der Premier League bei Huddersfield, wurde die grosse Konkurrenz auf der rechten Abwehrseite mit Captain Stephan Lichtsteiner und Michael Lang zum Verhängnis.

Einen ersten Schnitt wird Petkovic Ende nächster Woche machen. Er wird 27 Spieler für das WM-Vorbereitungscamp in Lugano aufbieten. Nach einem Testspiel gegen Spanien in Villarreal muss der Trainer am 4. Juni sein endgültiges 23-Mann-Kader für das Turnier in Russland melden. Danach steht noch ein letzter Test in Lugano gegen Japan auf dem Programm. (ram)