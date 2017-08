Zur Wut gesellte sich Ratlosigkeit: "Das schönste Wappen auf der Brust, aber was soll das?", schrieb ein FCA-Anhänger. Ein anderer meint: "Wieso seit ihr eigentlich Berufsfussballer, wenn ihr keine Freude am Fussball habt?"

Die Fans gehen mit dem Vorstand, den Spielern, ja dem ganzen FC Aarau hart ins Gericht. Von "Loosern" ist da die Rede, von "ihr Amateuren", von "Pfeifen", von "Schande" und "Scham". Eine Anhängerin schreibt: "Ihr seid der peinlichste Club der ganzen Schweiz."

Es wird der Rücktritt von so jedem Verantwortlichen gefordert, der für den FCA tätig ist, namentlich Sportchef Raimondo Ponte oder Vizepräsident Roger Geissberger.

Der abwesende Präsident

Öl ins Feuer goss der Umstand, dass der FC-Aarau-Präsident Alfred Schmid am Cup-Spiel des FC Gränichen gesehen wurde, der am Sonntag um 13 Uhr den FC Sion und seinen charismatischen Präsidenten Christian Constantin empfing. Sion siegte souverän 9:1. Um 15:30 Uhr nahm das Verhängnis dann in Echallens VD seinen Lauf – fernab des Präsidenten.

Dass Präsident Schmid seinem Verein in der bitteren Stunde nicht zur Seite gestanden hatte, das blieb aufmerksamen Fans nicht verborgen.