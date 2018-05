Machen wir uns nichts vor: Unter normalen Umständen geht die WM-Reise für die Schweizer Nationalmannschaft morgen Abend in Herning zu Ende. Zu viel spricht für Finnland. Sie haben die besseren Spieler, den grösseren Erfolgsausweis und sind quasi in jeder relevanten Statistik an dieser WM besser als die Schweiz. Wie soll man also ein Team schlagen, welches die mit NHL-Superstars wie Connor McDavid und Patrick Kane gespickten Mannschaften aus Kanada und den USA mit 5:1 bzw. 6:2 vom Eis fegt? Es ist schwierig, stichhaltige Argumente für einen Exploit zu finden. Das Prinzip Hoffnung regiert. Die Hoffnung, dass in einem Spiel alles zusammenpasst.

So sehr ich den Schweizern diesen Exploit auch gönnen würde: Aber am Donnerstagabend geht das WM-Abenteuer für die vielleicht talentierteste Schweizer Auswahl der Geschichte zu Ende. Es machte in den vergangenen eineinhalb Wochen viel Spass, der Mannschaft von Patrick Fischer bei der Arbeit zuzusehen. Wobei Arbeit eigentlich das falsche Wort ist. Die „Eisgenossen“ gingen in der Regel mit viel Schwung und Spielfreude ans Werk. Setzten die optimistische Taktik des Coaching-Staffs gut um. Keine Spur von defensiven Zwängen. Eishockey wurde da nicht gearbeitet.

Aber genau dieser Optimismus, diese Flucht nach vorne, wird den Schweizern im Viertelfinal nun zum Verhängnis werden. Weil man gegen eine überaus talentierte und hartnäckige Mannschaft wie Finnland eben auch mit einer grossen Portion taktischem Realismus ans Werk gehen muss. Das heisst, dass man sich absolut keine Nachlässigkeiten erlauben darf. Dass die Taktik defensiv ausgerichtet sein muss. Dass man auf dem Feld sprichwörtlich arbeiten muss. Wenn man diese Finnen spielen lässt und ihnen Räume gewährt, dann wird es schwierig. Und genau in diesen Bereichen weisen die Schweizer ihr grösstes Defizit auf.

Wunder gibt es im Sport bekanntlich immer wieder. Die Schweizer werden in Herning kein solches erleben. Höchstens ein blaues – die Finnen spielen ja in blauen Tenues.