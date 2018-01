Als Belinda Bencic ihren ersten Matchball gegen Vorjahresfinalistin Venus Williams (37, WTA 5) zum 6:3, 7:5 verwertet hatte, schlug sie ungläubig die Hände über dem Kopf zusammen, drehte sich um und blickte zu ihrer Box.

Noch im September, als sie nach ihrer Operation am Handgelenk auf die Tour zurückgekehrt und in der Weltrangliste weit abgerutscht war, hätte sie nicht daran geglaubt, dass sie in Melbourne überhaupt im Hauptfeld stehen würde. Nun zählt sie bei den Australian Open plötzlich zum erweiterten Favoritenkreis, auch wenn die 20-Jährige das selber nie so sagen würde.

«Es ist ein Tennismatch. Wenn ich verloren hätte, wäre ich nach Hause gegangen und es wäre auch schön gewesen», sagte Belinda Bencic voller Demut, die sie die letzten Monate gelehrt hatte. Seit Sommer 2015 hatte ihr das linke Handgelenk Probleme bereitet. Die konservative Behandlung brachte nicht die gewünschte Linderung.