Insgesamt lockt ein Preisgeld von 730'000 Franken. Allein der Longines Grand Prix am Sonntag, den noch kein Schweizer zu gewinnen vermochte, ist mit 330'000 Franken dotiert. Im Vorjahr siegte der Belgier Niels Bruynseels auf Gancia de Muze. Martin Fuchs aus Wängi war als Fünfter mit Clooney bester Schweizer.

Parade der Sattelstars

Kein Wunder, dass sich die internationale Gilde in Basel trifft - mit Ausnahme der besten Reiter aus Übersee, die sich am Winter Equestrian Festival in Florida messen. An den vier Turniertagen werden 64 Reiter und Reiterinnen aus 19 Nationen starten. Vor allem Mannschafts-Olympiasieger Frankreich mit den Goldmedaillengewinnern Roger-Yves Bost, Philippe Rozer und Top-Ten-Finalsieger Kevin Staut, Deutschland mit seinen Assen Christian Ahlmann, Marcus Ehning und Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen, Belgien mit Vorjahres-GP-Sieger Bruynseels, St.Moritz-GP-Gewinner Wilm Vermeir und den Zwillingsbrüdern Nicola und Olivier Philippaerts, sowie die Niederlande mit Harrie Smolders, dem EM-Zweiten 2017 und Weltcup-Gewinner in Mechelen im Dezember, an der Spitze entsenden starke Delegationen.