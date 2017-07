Spätestens nach dem diskussionslosen YB-Startsieg war auch den Skeptikern unter den fast 30'000 anwesenden YB-Fans klar, dass sie am Anfang einer Meistersaison stehen. Man möge den ausgestellten Meisterkübel gleich am Spielfeldrand stehen lassen, meinte

mein Sitznachbar. So müsse er für die Meisterfeier im Mai nicht extra zurückgebracht werden.

Froher Jubel brandete durchs Stadion, als noch während des Spiels auf den grossen Anzeigetafeln die Blitztabelle eingeblendet wurde. YB stand auf Platz 1 und Basel lag abgeschlagen auf Platz 10.