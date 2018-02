Laura Benz hat es getan, war in der Nationalmannschaft stets dabei, wenn sie gebraucht wurde, und hat auch in der Ausbildung alle Hürden mit Bravour gemeistert. Ende Oktober 2017 hat sie das Studium abgeschlossen und arbeitet seither im Kinderspital Zürich an ihrer Doktorarbeit.

Überlegt und analytisch

Wer sich mit der 25-jährigen Winterthurerin unterhält, sieht sich einer beinahe zierlichen, in ihren Ausführungen sehr überlegten und auffallend analytischen Frau gegenüber. Person und Berufswahl scheinen auf den ersten Blick perfekt zu passen.

Was auch nicht verwundert, schliesslich sind auch die Eltern von Laura Mediziner und war Arzt von Kindesbeinen an das erklärte Berufsziel der ZSC-Spielerin. Ganz im Gegensatz zu ihrer Zwillingsschwester Sara, die zwar die Leidenschaft Eishockey intensiv mit Laura teilt, aber beruflich den Weg zur Juristin gewählt hat.

Laura fasziniert an der Medizin das Funktionieren des Menschen «und wie man als Arzt Einfluss nehmen kann. Es ist ein extrem vielfältiger Beruf und man muss Entscheidungen treffen, die eine grosse Tragweite haben.»