Bis zur Sandsaison, die er komplett ausliess, gewann Federer neben dem Australian Open auch die beiden Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami. Als er Anfang Juli nach Wimbledon reiste, hatte er nur zwei Niederlagen kassiert. In der Favoritenrolle marschierte er als erster Spieler seit Björn Borg 1976 ohne Satzverlust durch das wichtigste Turniers des Tennisjahres und krönte sich mit dem achten Titel zum alleinigen Rekordsieger.

Nachdem er wegen Rückenbeschwerden am US Open nicht seine besten Leistungen hatte abrufen können und im Viertelfinal gescheitert war, erhöhte Federer in Schanghai und Basel seine Turnierausbeute 2017 auf sieben Titel. Mehr Trophäen hat er letztmals vor zehn Jahren geholt.

Trainer des Jahres: Severin Lüthi

Severin Lüthi ist eine der grossen Figuren hinter den grandiosen Schweizer Tenniserfolgen des letzten Jahrzehnts.

An den ATP Finals in London wurde Roger Federer kürzlich von einem englischen Journalisten gefragt, ob sein Coach Severin Lüthi in der Öffentlichkeit die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Der Schweizer Superstar musste nur kurz überlegen, ehe er festhielt: "Nein."

Als der heute 41-jährige Berner im Sommer 2005 Captain des Schweizer Davis-Cup-Teams wurde, war der Widerstand gross - gerade in der Romandie. Vor allem ennet des Röstigrabens wurde der Nachfolger des charismatischen, aber chaotischen Marc Rosset als Non-Valeur angesehen. Lüthi hat zwar mit den Grasshoppers zehn Interclub-Titel gewonnen, in der Weltrangliste brachte er es als Spieler aber nicht über Platz 622 hinaus. Viele glaubten, er habe seinen Job nur, weil er seit Jahren mit Federer befreundet ist.

Lüthi ist kein Lautsprecher, aber ein akribischer Arbeiter und schlauer Denker. "Für mich zählt nur, dass ich Roger helfe, besser zu spielen", lautet seine Devise als Coach des 19-fachen Grand-Slam-Siegers. Und während die Starcoaches wie Paul Annacone oder Stefan Edberg kamen, im Rampenlicht standen und wieder gingen, war Lüthi bei allen Erfolgen dabei - gerade auch in diesem Jahr des sensationellen Comebacks nach einem halben Jahr Verletzungspause.

Sein Meisterstück lieferte "Seve" Lüthi aber 2014 im Davis Cup mit dem Final-Triumph gegen Frankreich ab. Auch ohne die beiden Ausnahmekönner Roger Federer und Stan Wawrinka schaffte er es mit seiner Mannschaft in den letzten beiden Jahren, die Schweiz in der höchsten Klasse zu halten.

Behindertensportler des Jahres: Marcel Hug

Nachdem er im Jahr zuvor an den Paralympics in Rio de Janeiro seine ersten beiden Goldmedaillen gewonnen hatte, lief es dem Rollstuhl-Leichtathleten Marcel Hug auch 2017 wie geschmiert. Er setzt in seiner Sportart neue Massstäbe.

"Er ist noch stärker als in Rio. Er kann im Rennen Regie führen. Besser geht es kaum", resümierte Hugs Trainer Paul Odermatt diesen Sommer nach den Weltmeisterschaften in London, an denen Hug die WM-Titel über 800, 1500 und 5000 Meter holte und seine Stellung als stärkster Rollstuhl-Leichtathlet der Gegenwart zementierte.

Nicht nur physisch, sondern auch psychisch überzeugt der 31-jährige, in der Zentralschweiz lebende Thurgauer. Dank der Erfahrung von über 20 Jahren hat Hug mittlerweile das Gespür für jede Rennsituation. In kritischen Situationen habe er früher oftmals Fehler gemacht, nun könne er mit der nötigen Ruhe reagieren, so Hug.