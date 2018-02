Sie haben vorher von Übungen mit Ihrer Mental-Trainerin geredet. Dass sie Ihnen spezielle Übungen mitgegeben hat. Sie wollten es uns aber nicht verraten. Wie sieht es jetzt nach dem Rennen aus?

Es sind keine speziellen Übungen, sie helfen lediglich dabei, ruhig zu bleiben und durchzuatmen. Ich stelle mir dann Dinge oder Bilder vor, die mir dabei helfen, ruhig zu bleiben.

Was stellen Sie sich denn vor, wenn Sie sich etwas Schönes vorstellen müssen?

Das ist ein Insider von meiner Physio und mir. (lacht)

Das mit Südkorea, das ist schon eine Liebe, oder? Sie haben das Land bereits bereist und jetzt auch in sportlicher Hinsicht Erfolge gefeiert.

Ich fühle mich sehr wohl hier, es gab auch viele positive Momente in den letzten Wochen. Es ist aber sicherlich ein anderes Gefühl als in Sotschi.

Nimmt das Ihnen den Druck? Immerhin können Sie sich sicher fühlen, dass Sie eine Medaille mitnehmen. Hilft das?

Daheim habe ich mir gesagt, mein Ziel muss es sein, eine Medaille mitzunehmen – jetzt habe ich sie. Ich habe noch zwei weitere Wettkämpfe. Da hoffe ich, dass ich Topleistungen bringen kann. Ich kann auf jeden Fall lockerer an die Sache gehen, das beflügelt mich.

Als der Slalom verschoben wurde, waren Sie recht enttäuscht. War das wegen der Anspannung?

Ich hatte einfach das Gefühl, dass in dem Moment alles perfekt war. Natürlich hatte ich Anspannung, aber das war eine positive Anspannung - ich wusste, was ich will. Der Lauf hat mir extrem gefallen, ich bin gut eingefahren – ich war bereit. Es verbraucht viel Energie, das gesteht man sich nur schwer ein. Ich war ziemlich kaputt und müde, und das schon am Mittag und dann dachte ich mir: «Nein… Es wäre alles so gut gewesen und jetzt muss ich irgendwie wieder probieren, die Energie zurückzuholen.» Das war im ersten Moment schade, aber naja. Im Endeffekt ist es ja eine gute Übung gewesen.

Hatten Sie dieses Mal ein ähnliches Gefühl wie damals?

Ich war viel nervöser, aber zum Glück ist es gut ausgegangen.

Beim ersten Lauf hat die Meldung die Runde gemacht, dass Mikaela Shiffrin angeschlagen ist – haben Sie davon etwas mitbekommen? Ist sie nicht fit?

Was heisst nicht fit? Unsere Zustände sind vielleicht auch nicht gut, wenn man so nervös ist. Ich habe zwar was mitbekommen, weiss aber nicht genau, ob sie erbrechen musste. Ich weiss nicht, ob das was Körperliches ist oder die Nervosität. Anscheinend ist es bei Henrik Kristoffersen ja auch immer so. Es ist schwierig zu sagen, ich habe nicht mit ihr geredet. Ich weiss nicht, wie es ihr geht. Aber unter dem Strich ist klar, dass heute alle nervös waren.

Von denen, die auf dem Podest stehen, waren Sie diejenige, die am meisten mit Windböen zu kämpfen hatte. Was haben Sie da gedacht?

Ich habe gedacht, dass ich nicht viel zu entscheiden habe, ich musste einfach immer weiter machen, immer nach vorne.

Aber gemerkt, haben Sie den Wind durchaus, oder?

Klar habe ich gemerkt, dass es sehr gewindet hat, ich bin nicht so gut ins Fahren gekommen und der Wind hat es auch nicht wirklich leichter gemacht - aber alles gut.

(Aufgezeichnet: mpr)