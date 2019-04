Dank eines 17:2-Zwischenspurts zum Auftakt des Schlussviertels sorgte der fünffache NBA-Champion im Alamodome in San Antonio für die entscheidende Differenz. LaMarcus Aldridge (26 Punkte) und DeMar DeRozan (25 Punkte) waren die erfolgreichsten Skorer beim Gastgeber. Bei den Nuggets ragte der serbische Allstar Nikola Jokic mit 43 Punkten, 12 Rebounds und 9 Assists heraus.

Das siebte und entscheidende Spiel findet am Samstag in Denver statt. Der Sieger der Serie trifft in den Viertelfinals auf die Portland Trail Blazers.