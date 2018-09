Die St. Galler machten zwischen der 33. und der 43. Minute aus einem 14:15 ein 21:16. In der Folge liessen sie nichts mehr anbrennen. Kreisläufer Tobias Wetzel zeichnete sich bei St. Otmar als achtfacher Torschütze aus. Goalie Jonas Kindler überzeugte mit einer Abwehrquote von 37 Prozent. Damit scheint es sich zu bewahrheiten, dass die St. Galler in dieser Saison stärker sind. In den vergangenen beiden Saisons hatten sie die Finalrunde der besten sechs Teams verpasst.

Kriens-Luzern verlor derweil das erste Pflichtspiel mit dem früheren Schweizer Nationaltrainer Goran Perkovac an der Seitenlinie. Erfolgreichster Werfer der Zentralschweizer war Thomas Hofstetter mit sieben Treffern.

Im zweiten Spiel vom Samstag kam Suhr Aarau gegen Fortitudo Gossau zu einem ungefährdeten 33:23-Auswärtssieg. In der 20. Minute führten die Gäste bereits 11:4. Mathias Müller (8) und Timo Reichmuth (7) schossen 15 der 33 Tore von Suhr Aarau. Für Fortitudo traf Samuel Weingartner siebenmal.