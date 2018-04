Der Vertrag mit dem 34-Jährigen, der an der diesjährigen Europameisterschaft mit 56 Treffern Torschützenkönig war, wird auf Wunsch des Spielers per Ende Juni 2018 aufgelöst.

Zdrahala kam auf die Saison 2016/17 vom deutschen Zweitligisten Hamm zu den Ostschweizern und will seine Karriere beim polnischen Spitzenverein, der in den letzten Jahren immer in der Champions League vertreten war, beenden.