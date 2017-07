Wild bestätigte gegenüber der "Zürichsee-Zeitung" seinen Start in Zürich.

Wild will sich mit einer Spitzenklassierung die Qualifikation für die Ironman-WM auf Hawaii vom 14. Oktober sichern. Schildknecht ist seit seinem 2. Rang an den nordamerikanischen Ironman-Meisterschaften vom 24. April in Texas bereits für den Saisonhöhepunkt qualifiziert.

Ruedi Wild war in dieser Saison schon an den Schweizer Duathlon-Meisterschaften in Zofingen und am 70.3 Ironman Switzerland in Rapperswil-Jona als Sieger des Duells mit Schildknecht sowie des jeweiligen Wettkampfes hervorgegangen.