Wieder Geisterspiele: Bundesrat verbietet Grossveranstaltungen

Maximal erlaubt sind Sportveranstaltungen mit bis zu 50 Personen. Diese Einschränkung gilt unbefristet.

Betroffen sind im Profisport von den neusten Massnahmen insbesondere die Meisterschaften im Fussball und Eishockey. Die Swiss Football League sowie die National und Swiss League im Eishockey müssen das weitere Vorgehen noch eruieren. In einer ersten Reaktion teilte etwa die SFL mit, alles daran setzen zu wollen, die Meisterschaften weiterzuführen. Eine ähnliche Tendenz soll es auch im Profi-Eishockey geben.

Die massive Einschränkung der Zuschauer bringt diverse Klubs in Existenznöte. Laut Denis Vaucher, dem Direktor der Eishockey-Ligen, werden allein bis Ende Jahr drei bis fünf Millionen Franken pro Klub benötigt, um das Überleben ohne Zuschauereinnahmen zu sichern. Im Vorfeld der Bundesrats-Sitzung vom Mittwoch hatten die zwölf Klubs der National League in einem offenen Brief A-fonds-perdu-Beiträge für die nun bevorstehenden zusätzlichen Verluste gefordert.

Trainings und Wettkämpfe sind im Profibereich weiter erlaubt. Somit können auch die Schweizer Weltcuprennen im Ski alpin (St. Moritz, Adelboden, Wengen, Crans-Montana, Lenzerheide), Skispringen (Engelberg) und Ski nordisch (Davos, Val Müstair) stattfinden. Bei den Alpinen und den Skispringern hatte Swiss-Ski bereits vorgängig beschlossen, auf Zuschauer zu verzichten.

Die Zahl der positiven Corona-Fälle ist innerhalb eines Monats wieder in die Höhe geschnellt, insbesondere in den letzten zwei Wochen. Zuletzt wurden 8616 neue Ansteckungen innert 24 Stunden registriert. Dank den aufwändig erarbeiteten Schutzkonzepten sehen die Profiklubs im Eishockey und Fussball Spiele in teilweise gefüllten Stadien trotz der hohen Fallzahlen nicht als Risiko für eine weitere Ausbreitung des Virus.

Im Breitensport gilt in Innenräumen ein Limit von maximal 15 Personen sowie Masken- und Abstandspflicht. Ausnahmen bei der Maskenpflicht sind möglich, wenn grosszügige Raumverhältnisse vorherrschen wie etwa in Tennishallen.