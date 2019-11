Wie heisst das Schweizer Team des Jahres 2019?

Die Leichtathletinnen glänzten an den Weltmeisterschaften in Doha und verpassten im 4x100-m-Final inmitten der besten Sprinter-Nationen mit Landesrekord als Vierte eine Medaille nur knapp. Die Young Boys enteilten der Konkurrenz, verteidigten den Meistertitel souverän und stellten zahlreiche Rekorde in der Super League auf. Das alpine Ski-Team wiederum gewann im Teamwettkampf ein Jahr nach dem Olympiasieg auch an den Weltmeisterschaften in Are Gold.

Bekannt sind auch die Nominierten für den Award in den Kategorien Trainer und Paralympische Sportler des Jahres. Als Trainer zur Auswahl stehen Adrian Rothenbühler (Leichtathletik), Nicolas Siegenthaler (Mountainbike) und Michael Suter (Handball). Bei den Paralympischen Athletinnen und Athleten geht die Auszeichnung entweder an Vorjahressieger Théo Gmür (Ski alpin), Marcel Hug oder Manuela Schär (beide Rollstuhl-Leichtathletik).

Die besten Sportlerinnen und Sportler werden anlässlich der TV-Gala am 15. Dezember (ab 20.05 Uhr live auf SRF 1) in den Studios von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich ausgezeichnet. In der Sendung werden auch die Awards in den Kategorien Team, Trainer, Paralympische Sportler und MVP vergeben.

Die sechs Anwärter auf den erstmals vergebenen Award als MVP des Jahres sind bereits seit letzter Woche bekannt: Clint Capela (Basketball), Roman Josi (Eishockey), Pascal Meier (Unihockey), Alina Müller (Eishockey), Haris Seferovic (Fussball) und Lia Wälti (Fussball). Noch bis am 3. Dezember können die Schweizer Sportfans ihre Favoritenwahl in dieser Sparte unter www.sports-awards.ch abgeben.