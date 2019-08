Der junge Sörenberger erarbeitete sich die eher gefährlicheren Situationen. Aber ein spektakulärer Angriff, der zur Entscheidung hätte führen können, gelang keinem der beiden.

Im zweiten Spitzenduell des 5. Gangs sicherte sich Armon Orlik gegen Schwingerkönig Kilian Wenger seinen fünften Sieg. Der Bündner führte den Gang überlegen und erreichte nach etwa der Hälfte der sieben Minuten am Boden das Resultat, das ihm 9,75 Punkte einbrachte. Orlik, der die Rangliste neu alleine anführt, hat damit beste Aussichten, den Schlussgang zu erreichen.

Wenger dagegen muss seine Hoffnungen auf einen neuerlichen Königstitel nach jenem von 2010 beiseite legen. Allerdings war der Berner Oberländer nach seinen Leistungen der letzten Jahre nicht als Mitfavorit in den Wettkampf gestiegen. Aber Wenger schlägt sich in Zug besser als an den Eidgenössischen 2013 und 2016. In Burgdorf und in Estavayer hatte er jeweils schon in den ersten zwei Gänge alle Chancen verspielt.

Schwingerkönig Matthias Glarner benötigt am Sonntag drei, wenn nicht vier Siege, um mit seinem fünften eidgenössischen Kranz abreisen zu können. Der erste Teil ist dem Meiringer gelungen. Mit einem spektakulären, unkonventionellen Schwung, den er vielleicht frisch kreiert hat, besiegte er den Solothurner Marcel Kropf. Glarner erhielt die Maximalnote, was sich für ihn zuletzt als wichtig erweisen könnte.

Die am Samstag weit zurückgeworfenen Topfavoriten begannen das Pensum vom Sonntag ebenfalls mit Siegen: Samuel Giger bezwang den Berner Defensivspezialisten Hanspeter Luginbühl, Pirmin Reichmuth setzte sich ebenfalls erwartungsgemäss gegen den Nordwestschweizer Stephan Studinger durch.

Die wichtigsten Resultate im 5. Gang

Joel Wicki - Christian Stucki gestellt. Armon Orlik s. Kilian Wenger. Michael Bless s. Michael Wiget. Marcel Bieri s. Fabian Staudenmann. Daniel Bösch s. Patrick Räbmatter. Sven Schurtenberger s. Lario Kramer. Samuel Giger s. Hanspeter Luginbühl. Matthias Glarner s. Stefan Gasser. Konrad Steffen s. Christian Schuler. Matthias Aeschbacher s. Marcel Kropf. Daniel Bösch s. Patrick Räbmatter. Pirmin Reichmuth s. Stephan Studinger.