Dieser Ausgang hatte nicht erwartet werden dürfen. Stucki, der sich seit Wochen in einer hervorragenden Form befindet, hatte zuvor alle fünf Gänge gewonnen und war mit einem Vorsprung von 1,25 Punkten in die Endausmarchung gestiegen. Nach weniger als zwei Minuten griff Stucki vor über 12'000 Zuschauern an. Doch der Schwingerkönig von 2010 konterte mit einem Fussstich und vollendete am Boden.

Wenger hatte für den Schlussgang den Vorzug gegenüber dem punktgleichen Lokalmatadoren Matthias Aeschbacher erhalten. Das Duell zwischen Wenger und Aeschbacher im vierten Gang war mit einem Gestellten zu Ende gegangen. Die anderen Kämpfe beendete Wenger mit einem Sieg.

Wenger realisierte den zweiten Saisonsieg nach dem Oberländischen. Für Stucki war es der dritte Sieg. Der Hüne aus dem Seeland, der vor einer Woche am Innerschweizer Teilverbandsfest bereits der stärkste Schwinger gewesen war, hatte bisher am Oberaargauischen und am Mittelländischen obenaus geschwungen.