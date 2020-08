Am Donnerstag waren die Spielerinnen von Sm'Aesch Pfeffingen in Riehen zu Besuch, um in der Brauerei zur grünen Amsel bei der Produktion ihres eigenen Bieres mitzuhelfen. Time Out heisst das neue Sm'Aesch-Gebräu, von dem 1500 Flaschen hergestellt wurden. Diese werden in der kommenden Saison an den Heimspielen verkauft.