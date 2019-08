Das Team von Erfolgstrainer Gregg Popovich verlor gegen Australien in Melbourne mit 94:98 (49:48).

Vor 52'079 Zuschauern im Marvel-Stadium zeigte der australische NBA-Profi Patty Mills von den San Antonio Spurs mit 30 Punkten eine überragende Vorstellung. Die Amerikaner hatten seit knapp 13 Jahren und 78 Spielen nicht mehr bei einem grossen Turnier oder in der direkten Vorbereitung darauf verloren.

Nach der WM-Halbfinalniederlage gegen Griechenland 2006 holten die USA die Titel bei Olympia 2008, 2012 und 2016, den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 sowie der Amerikameisterschaft 2007. In der Qualifikation zur WM in China (31. August bis 15. September) gab es aber weitgehend ohne NBA-Profis zwei Niederlagen.

Vor zwei Tagen hatten die Amerikaner in Australien noch mit 102:86 gewonnen. Am Montag folgt das Duell mit Kanada am 26. August in Sydney. In der Vorrunde der WM vom 31. August bis zum 15. September bekommen es die Amerikaner mit Tschechien, der Türkei und Japan zu tun.