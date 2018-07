Und wie unterscheiden sich Training und Wettkampf?

Das sind grosse Unterschiede. Der Druck, die Emotionen und die Intensität sind im Wettkampf viel höher. Im Training versucht man, so nahe wie möglich an die Perfektion heranzukommen, mit dem Wissen, dass es nicht darum geht, diese zu erreichen. Der Wettkampf ist der einzige Moment, in welchem man sich wirklich zu 100 Prozent misst.

Das erinnert ganz an Leistungssport. Fühlen Sie sich als Athlet?

Für mich ist der Begriff «Athlet» nur ein Label. Genauso wie die Frage, was Sport ist und was nicht. Es ist eine Frage der Definition. Sport ist etwas, dass du wertschätzt und von dem du selber denkst, es ist eine Leistung. Hast du dieses Gefühl nicht, ist es aus deiner Sicht kein Sport. Für mich sind meine Leistungen wichtig. Einen Titel zu gewinnen, bedeutet mir nichts. Wichtig ist mir, was ich tue, wie ich mich im Wettkampf schlage, meine Hingabe und mein Handwerk. Das sind Werte, die für mich zählen.

Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten zwischen eSport und traditionellem Sport?

Zuallererst in der Leidenschaft für den Wettkampf gegen andere, die ebenfalls versuchen, ihr absolut Bestes zu geben. Zu gewinnen, ist ein absolut einzigartiges Gefühl, das du für den Rest deines Lebens spüren möchtest. Doch du musst auch Niederlagen wegstecken und beim nächsten Mal stärker zurückkommen. Das sind die grössten Gemeinsamkeiten: sich messen, gewinnen, verlieren! Es ist eine Haltung, die dein Leben verändert.

Ist es für Sie ein Ziel, eines Tages Teil der Olympischen Spiele zu sein?

Es ist sicherlich ein interessanter Gedanke. Ich weiss nicht, ob ich es wirklich als Ziel betrachte. Es ist mehr eine aufregende Möglichkeit.

Das IOC sieht ein schwerwiegendes Hindernis für einen gemeinsamen Weg in der Gewaltdarstellung sogenannter Killerspiele. Können Sie diese Befürchtungen nachvollziehen?

Ganz klar nein! All die Leute, die Befürchtungen wegen der Gewalt haben, gehen von der veralteten Meinung aus, dass Computerspiele gewalttätig machen. Ich spiele diese sogenannten Killerspiele schon mein Leben lang. Und ich war immer ein äusserst friedfertiger Mensch. Ich würde mich nie an einem Konflikt beteiligen. Ich verabscheue Gewalt. Das ist etwas, das ich mit sehr vielen eSport-Spielern teile. Trotz der Tatsache, dass wir uns in den Spielen regelmässig bekämpfen.