Unihockey-Legende Matthias Hofbauer tritt nach 23 Jahren zurück: «Es gibt keinen Grund, wehmütig zu sein»

Ja, bereits am Vorabend des Entscheids wurde etwa bekannt, dass im Tessin nicht mehr trainiert werden darf, da war für mich schon klar, dass wir diese Saison unmöglich zu Ende spielen werden. Es war dann schon speziell, als wir im Theorieraum sassen und bekannt wurde, dass es tatsächlich zu Ende ist. Als erstes ging mir durch den Kopf: Ok, die Saison ist jetzt fertig und ok, es ist jetzt definitiv auch fertig für mich. Aber es gibt keinen Grund, nun wehmütig zu sein. Es hat sich sehr schnell gut angefühlt. Ich möchte Ihnen dazu ein Zitat vorlesen.

Zum Glück nicht allzu viel, ich habe nie grossen Wert daraufgelegt. Klar, ich bin mega glücklich, dass wir zehn Mal Schweizer Meister wurden. Wenn ich zurückblicke, als ich in die erste Mannschaft rutschte, 1997, da stieg Wiler-Ersigen gerade in die NLA auf. Diese Reise ist etwas vom Schönsten: Wir tasteten uns an die Spitze heran und waren dann auch noch bereit für den Nummer-1- Status. Das bedeutet mir enorm viel.

Ein unbeschreibliches Gefühl, vor allem für mich persönlich, der zuvor so oft gegen Schweden gespielt hat und immer wieder angerannt ist. Ich mag mich erinnern, wie ich nach dem Sieg ins Auto stieg und emotional wurde. Das war eine riesige Genugtuung. Aber der allergrösste Erfolg in all den Jahren war eigentlich der Championscup-Sieg 2005 mit Wiler-Ersigen. Es gibt so viele Highlights, so viele Sachen, die mir enorm viel gegeben haben.

Auch das war ein grosses Highlight. Einerseits war es zwar enttäuschend, im Halbfinal auszuscheiden, andererseits war es ein unglaubliches Erlebnis: Der Schluefweg in Kloten war «pumpevoll», alle in Rot, das hatten wir damals erstmals so richtig erlebt. Damals kam es irgendwie auch sportartenübergreifend auf, dass man die Schweizer Fahne mitnimmt an die Natispiele. Das als Teil eines Teams zu erleben, ist unvergesslich.

Sie spielten drei Saisons in Schweden. Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit?

Viele Erlebnisse, viele Kontakte und Freundschaften. Wir werden uns als Gruppe aus dieser Zeit an der Unihockey-WM im Dezember treffen. Und auch im Sommer waren wir nach langer Zeit wieder einmal in Schweden ein paar Leute besuchen. Für uns war es noch speziell in Umea, da habe ich es anders erlebt. Die Jungen gehen dort in eine grosse Stadt, studieren oder arbeiten dort. So hatten selbst Schweden nicht ihr Umfeld vor Ort, weshalb wir sehr viel als Team unternommen haben. Das waren sehr schöne Jahre, die ich nicht missen möchte. Die Zeit hat auch geholfen, nicht mehr alles so streng zu sehen. Und auch der hohe Stellenwert des Sports in Schweden habe ich immer genossen. In der Schweiz wird man als Unihockeyspieler umgehend gefragt, was man sonst noch so beruflich macht. Das würde in Schweden nie passieren.

Sie haben in dieser Zeit auch Schwedisch gelernt?

Ja, ich war mit 21 das erste Mal dort, nach einem halben Jahr hatte ich schon in einem Büro gearbeitet, in dem ich Schwedisch sprechen musste. Wir hatten auch bei Wiler immer wieder schwedische Spieler im Team, da konnte ich die Sprache anwenden. Und dann in den zwei Jahren, in denen ich nochmals nach Schweden ging, konnte ich die Sprache festigen.