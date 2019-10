Ryf ist seit ihrem Ironman-Debüt im Sommer 2014 erst einmal nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen bezwungen worden. 2014 bei ihrem Debüt an der Ironman-WM musste sie sich in der Endphase der Laufstrecke von der Australierin Mirinda Cafrae überholen lassen. Die dreifache Ironman-Weltmeisterin zählt auch heuer zum Feld der Herausforderinnen, das einmal mehr von der Vorjahres-Zweiten Lucy Charles-Barclay angeführt wird.

Im Vorjahr hatte die 32-jährige Solothurnerin wegen einer Quallen-Attacke mit rund zehn Minuten Rückstand auf die Engländerin Lucy Charles-Barclay nach dem Schwimmen auf die Radstrecke gewechselt. "An den Sieg hatte ich nicht mehr geglaubt. Ich wollte einfach noch den Wettkampf beenden. Doch es kann eben auch befreiend sein, keine Erwartungen an sich selber zu haben." Am Ende siegte Ryf mit deutlichem Streckenrekord (8:26:18 Stunden).

... den Fokus auf den fünften Ironman-Erfolg in Serie: «Ich möchte mich weniger auf die Titel, sondern vielmehr auf meine Leistung fokussieren. Es wird in einem Rennen nie alles perfekt laufen, deshalb versuche ich, das Ganze zu geniessen. Die Vorbereitung ist das Harte, nun folgt die Kür. Es ist ein Gefühl, als fliege man über die Strecke – das ist unbeschreiblich.»

... die Unvergleichbarkeit der vier bisherigen Siege: «Für mich waren alle Siege auf Hawaii einzigartig und nicht miteinander vergleichbar. In jedem Rennen hatte ich andere Probleme zu lösen – und das ist es, was es für mich ausmacht: Herausforderungen meistern.»

... ihre Erwartungen an der Ironman-WM 2019: «Ich hoffe, dass ich am Samstag mit viel Freude starten und zeigen kann, was in mir steckt. Natürlich will ich ein Top-Rennen abliefern und fokussiere mich daher nur auf meine eigene Leistung. Wenn ich das schaffe, habe ich sicherlich Chancen auf den Sieg.»

Zu rechnen ist auch mit der laufstarken Vorjahres-Dritten Anne Haug, die in diesem Jahr am Ironman Kopenhagen mit der fünftbesten Zeit einer Frau brilliert hat (8:31:32 Stunden), oder mit der Amerikanerin Jocelyn McCauley.

Letztere hatte Ryf an den nordamerikanischen Ironman-Meisterschaften Ende April in Texas bis zur Endphase des Marathons im Kampf um den Sieg gefordert. Die 1:53 Minuten zwischen Ryf und McCauley waren der mit Abstand geringste Vorsprung von Ryf bei all ihren bisherigen 14 Siegen über die Ironman-Distanz.

Seit Saisonbeginn 2018 unbesiegt

Seit Beginn der Saison 2018 ist Ryf in allen Triathlons, in denen sie an den Start gegangen ist, nicht mehr besiegt worden. Vor fünf Wochen feierte die zweifache Schweizer Sportlerin des Jahres mit dem Triumph an der 70.3-Ironman-WM in Nizza den siebten Sieg in diesem Jahr. Es war bereits der fünfte Sieg von Ryf an der 70.3-Ironman-WM, die seit 2006 ausgetragen wird. Mehr als zweimal hat diesen Titel über 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen noch keine andere Frau geholt.

Triumphiert Ryf auf Hawaii zum fünften Mal und in Folge über die komplette Ironman-Distanz, würde sie auch das Double zum vierten Mal schaffen. Im Vorjahr hatte sie zum dritten Mal die 70.3-Ironman- und Ironman-WM im gleichen Jahr gewinnen können. Ausser Ryf realisierte dieses Double bei den Frauen lediglich die Britin Leanda Cave (2012).