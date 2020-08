Tiger Woods nur drei Schläge hinter der Spitze

Nach einer Runde von 68 Schlägen (2 unter Par) liegt der 44-jährige Superstar nur drei Schläge hinter der Spitze.

Der amerikanische Aussenseiter Brendon Todd und der Australier Jason Day, der das mit elf Millionen Dollar dotierte Majorturnier im Jahr 2015 gewann, sind schlaggleiche Leader.

Wie Woods hat sich auch Brooks Koepka in eine gute Position gebracht. Der 30-jährige Amerikaner, der zuletzt aus einer Baisse herausgefunden hatte, büsste nur einen Schlag ein. Er könnte die US PGA Championship als erster Golfer seit fast hundert Jahren dreimal in Folge gewinnen.

Wegen der starken Umstellungen im Kalender infolge der Coronavirus-Pandemie steht die US PGA Championship heuer als erstes der vier grossen Turniere im Programm. Das US Open und das US Masters werden später im Herbst ausgetragen, das British Open wurde abgesagt.