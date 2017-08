Dies jedenfalls verkündete die Swisscom via Twitter und wurde von Sky Sport mit einem "Retweet" bestätigt. Zuvor war am Vormittag die Zusammenarbeit zwischen Sunrise-TV und Sky bekannt geworden. Das Angebot wird via die Sky Sports App verbreitet.

Das Sky-Angebot beinhaltet die Bundesliga und die Champions League im Fussball. Das bedeutet, dass der deutsche Fussball mit dem Markteintritt von Sky künftig von allen grossen Pay-TV-Anbietern angeboten wird. Offen sind noch die Kosten für die Kunden.

MySports hatte sich die Bundesliga-Rechte bereits vor einem Monat und vermeintlich exklusiv von Sky gesichert. Nun muss der neue Sportsender der Kabelnetzbetreiber einen Rückschlag im hart umkämpften Markt der TV-Rechte hinnehmen.

Denn die Rechte für die Champions League hat MySports im Gegensatz zur Swisscom und zu Sunrise von Sky bisher nicht erworben.