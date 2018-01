Mit insgesamt zehn Nullfehlerrunden in Nationenpreisen schwang Steve Guerdat als bester Reiter obenaus. Sieben Blankoritte gelangen dem gebürtigen Jurassier im Sattel von Bianca. Die 11-jährige Stute wurde denn auch zum Pferd des Jahres erkoren - diese Wahl nahm eine Fachjury der "PferdeWoche" vor.

Nicht nur Guerdat war mit seinen Top-Pferden 2017 erfolgreich unterwegs. Martin Fuchs, der wie Guerdat massgeblich zum Gewinn der Team-Bronzemedaille an den Europameisterschaften in Göteborg betrug, ritt auf Clooney im vergangenen Jahr 587'789 Franken an Preisgeld ein. An diesen Betrag kam kein anderes Pferd heran. Aus diesem Grund erhielt Clooneys Besitzer Luigi Baleri die Auszeichnung als "Owner of the Year".

Der Aufsteiger des Jahres 2017 heisst Bryan Balsiger. Der 21-Jährige ist Europameister 2017 der Jungen Reiter. Der Neuenburger konnte krankheitsbedingt die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen. 6000 Franken Zuschuss für die kommende Veranstaltung erhielten als beste Organisatoren die Funktionäre der nationalen Prüfung in Uster.