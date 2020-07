Der Weltranglistenerste war mit dem elfjährigen Franzosen-Wallach im Stechen 13 Hundertstel schneller als der Franzose Edward Levy mit der Stute Rebeca und der Schwede Peder Fredricson mit dem Wallach Catch me not.

Mit Victorio des Frotards, den er seit dem Frühjahr 2019 in seinem Beritt hat, hat Guerdat in diesem Jahr schon in den Grossen Preisen in Basel und in Bordeaux triumphiert.