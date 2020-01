Steve Guerdat gewinnt das Weltcupspringen in Basel

Der gebürtige Jurassier war somit die dominierende Figur des Wochenendes. Im Sattel von Victorio hatte er am Freitagabend bereits im Grand Prix triumphiert.

Somit sah die Hauptprüfung in Basel zum dritten Mal in Serie einen Schweizer Sieger. 2018 und 2019 hatte Martin Fuchs im Sattel von Clooney gewonnen.

Unter den 15 Paaren im Stechen befanden sich drei Schweizer Duos. Janika Sprunger, in der Nähe von Basel aufgewachsen, verfügt mit King Edward wieder über ein Pferd, das höchsten Ansprüchen genügt. Der zehnjährige Wallach absolvierte beide Umgänge fehlerfrei. Dies wurde mit Platz 9 belohnt. Jane Richard Philips mit Clipper belegte nach einem Abwurf den 14. Rang.

Der Weltranglisten-Erste Martin Fuchs musste die erfolgreiche Titelverteidigung gleich beim ersten Hindernis abschreiben. Silver Shine riss die Stange mit der Nachhand. Dies blieb aber der einzige Makel. Fuchs verfügt inzwischen über einen breiten Beritt, was ihm für die Höhepunkte der Saison mehrere Optionen gibt. Sein Top-Pferd Clooney ist unter anderem für die olympischen Spiele in Tokio 2020 vorgesehen. The Sinner, der ihn vor Weihnachten zum Weltcupspringen von London getragen hatte, soll es beim Weltcup-Final Mitte April in Las Vegas richten. Der Einsatz von Silver Shine war allerdings keine Notlösung, mit dem Schimmel hatte der junge Zürcher 2019 in Genf, Lyon, Calgary und Aachen feine Resultate vorzuweisen. Der 11-jährige Wallach ist ein Versprechen für die Zukunft und soll auch in den Fünfsterne-Events weitere Erfahrung sammeln.

Bryan Balsiger, der sich noch als vierter Schweizer für den Weltcup-Final Mitte April in Las Vegas qualifizieren könnte, verpasste das Stechen nach einem Abwurf, den er auf seine Kappe nehmen muss. Der Neuenburger im Sattel von Clouzot de Lassus ritt aus der Kurve heraus einen Oxer nicht sauber an. Gleichwohl sah der 22-Jährige positive Aspekte: "Clouzot ist topfit für die nächsten Weltcupprüfungen."