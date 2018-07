Der Olympia-Vierte Steffen, der wie Bronze-Gewinnerin Laura Stähli aus der Fechtgesellschaft Basel stammt, scheiterte in der Runde der letzten acht an der Nummer 45 der Welt, dem Ukrainer Roman Swichkar. Der 36-jährige Steffen verlor das Gefecht mit 12:15. Mit einem Halbfinal-Vorstoss wäre Steffen zumindest WM-Dritter gewesen.

Der Schweizer Team-Routinier muss damit weiter auf einen Einzel-Medaillengewinn an einer EM oder WM warten. Mit dem Team war Steffen unter anderem schon viermal Europameister und mehrfacher WM-Medaillengewinner.

An der EM 2013 in Zagreb hatte Steffen als Sechster ebenfalls knapp eine Einzel-Medaille verpasst. Noch bitterer war für Steffen das verlorene Gefecht um Platz 3 bei Olympia in Rio. Bronze im Einzel wird im Gegensatz zu EM und WM bei Olympia ausgefochten.

Die beiden anderen Schweizer in den Top 64 der diesjährigen Weltmeisterschaften, U23-Team-Europameister Alexis Bayard und Medaillenkandidat Max Heinzer, blieben vorzeitig auf der Strecke. Der für die Top 64 gesetzte Max Heinzer kassierte zum Auftakt gegen den Franzosen Alex Fava eine 11:12-Niederlage nach Verlängerung.

Dem zweifachen Olympia-Diplom-Gewinner und zehnfachen Weltcup-Sieger fehlt in seinem umfangreichen Palmarès damit weiterhin der Gewinn einer WM-Einzelmedaille. Bayard scheiterte in den Sechzehntelfinals am Südkoreaner Kewon Youngjun (9:11).