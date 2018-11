Sefolosha kam zum fünften Mal in dieser Saison zum Einsatz und zum fünften Mal verlor Utah. Ohne den Schweizer gab es in zwölf Partien acht Siege. Nach einem Spiel Pause kam Sefolosha während 11:35 zum Einsatz. Null Punkte, drei Rebounds und ein Assist lautete die Bilanz des Defensivspezialisten. Utah hatte den Pacers wenig entgegenzusetzen, lag nach dem ersten Viertel bereits 19:32 in Rückstand.