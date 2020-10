Fast 1000 Unihockey-Spiele wären an diesem Wochenende in der Schweiz angesetzt gewesen, rund 100 mussten bereits am Freitag abgesagt oder verschoben werden, da sich Teams in Quarantäne befinden oder Mannschaften Forfait gegeben haben.

Was dieser Unterbruch für den weiteren Verlauf der Saison bedeutet, wird in den nächsten Tagen im Verband geprüft. Einfluss darauf werden auch die weiteren Massnahmen der Kantone und des Bundes haben.