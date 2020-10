Sofia Meakin gewinnt EM-Silber

Die 1,83 m grosse Westschweizerin musste sich im Final einzig der Niederländerin Martine Veldhuis geschlagen geben, die das Rennen von A bis Z dominierte.

Meakin passierte die erste Zwischenzeit nach 500 m als Vierte, bei Rennhälfte belegte sie Platz 3, ehe sie auf dem letzten Streckenviertel noch die Italienerin Paola Piazzolla überholte. Überhaupt legte sie in Polen einen Steigerungslauf hin. Im Vorlauf am Freitag hatte sie sich lediglich im 5. Rang klassiert, den Hoffnungslauf beendete sie hinter Piazzolla als Zweite. Im Jahr zuvor an den Europameisterschaften auf dem Luzerner Rotsee hatte Meakin noch den undankbaren 4. Platz belegt.