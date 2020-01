Slowenien bezwingt Polen - Frankreich verliert

Dank vier Toren in Serie führte der WM-Dritte von 2017 nach genau sechs Minuten 4:1, worauf die Polen nie mehr näher als bis auf einen Treffer herankamen - letztmals beim 11:12 (28.). Der maximale Vorsprung der Slowenen betrug fünf Tore. Einen grossen Anteil am Sieg hatte Goalie Klemen Ferlin, der zwölf Schüsse parierte, wovon acht in den ersten 30 Minuten.

Ein grosse Überraschung setzte es in der Gruppe D ab: Portugal bezwang Mitfavorit Frankreich in Trondheim 28:25. Die Franzosen brachten in den letzten vier Minuten keinen Treffer mehr zu Stande. Überhaupt waren sie bloss mit 25 von 40 Schüssen erfolgreich. Die beiden Goalies Vincent Gerard (1) und Yann Genty (6) verzeichneten zusammen sieben Paraden - ein unterirdischer Wert. Somit muss die "Equipe tricolore" um die Qualifikation für die Hauptrunde bangen. Der nächste Gegner ist Co-Gastgeber Norwegen, der an den letzten beiden Weltmeisterschaften jeweils Silber gewonnen hat. Es gibt einfachere Aufgaben.

Österreich bezwang in Wien im ersten Spiel Tschechien 32:29. Der 20-jährige Aufbauer Mykola Bilyk zeichnete sich beim Siegerteam als zwölffacher Torschütze aus.