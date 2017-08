Die Schwedin schlug nach 50,58 Sekunden an und unterbot damit ihre erst am 3. August in Moskau aufgestellte Bestmarke um 19 Hundertstelsekunden.

Martina van Berkel, die Schwester des Ironman-Triathleten Jan van Berkel, glänzte über 200 m Delfin als Dritte in 2:07:14 Minuten. Es siegte die Spanierin Mireia Belmonte (2:03,02). Van Berkels Schweizer Rekord steht bei 2:06,75 aus dem Jahre 2011.