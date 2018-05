Die Players Championship am Sitz der US PGA Tour in Florida wird gern auch als das fünfte Turnier mit Grand-Slam-Charakter bezeichnet. Der 32-jährige Simpson spielte am zweiten Tag mit 63 Schlägen (9 unter Par) einen Platzrekord, dank dem er sich für den letzten Tag einen Vorsprung von sieben Schlägen erarbeitete. In der Schlussrunde kam kein Gegner näher als auf vier Schläge an Simpson heran.

Seine vier vorangegangenen Siege auf dem amerikanischen Circuit errang Webb zwischen 2011 und 2013. In den letzten fünf Jahren gelang ihm herzlich wenig. Jetzt zählt der Profi aus dem Bundesstaat North Carolina auf einmal wieder zu den Favoriten auf einen Majortitel. Das nächste Major ist das US Open Mitte Juni auf dem Platz von Shinnecock Hills in Southampton, New York.

Tiger Woods überzeugte nach seiner 65er-Runde vom dritten Tag auch in der Schlussrunde. Eine Zeitlang war er mit deutlichem Rückstand auf Webb sogar Zweiter. Nach Schlagverlusten im Finish fiel er in den 11. Rang zurück.