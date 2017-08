Im Sattel des neunjährigen Franzosen Uderzo, im Besitze von Hans Peter Steinmann aus Würenlos, sicherte sich der 55-jährige Luzerner den angestrebten Erfolg als Schlussreiter des zweiten Finalumgangs souverän. Nur der Luzerner Paul Estermann war zuvor im regendurchtränkten Sandpaddock in St. Moritz in beiden Kursen des Top-Ten-Finals fehlerlos geblieben, war aber mit Cornet's Hope nicht sonderlich schnell.

Schwizer erhielt neben dem Siegercheck von 10'000 Franken den neuen mit Sterling-Silber gefertigten Pokal des Cup-Sponsors Thomas Straumann überreicht. Paul Estermann, der den Cup noch nie gewonnen hat, musste sich mit Platz zwei trösten. Alain Jufer aus Lossy wurde mit Radja d'Artems Dritter vor dem entthronten Titelverteidiger Martin Fuchs mit Chica. Jufer drehte im ersten Umgang ebenfalls eine fehlerlose Runde, scheiterte aber mit seinem allzu rasanten Ritt in der verkürzten Reprise an einem Steilsprung. Mit der schnellsten Zeit aller Finalteilnehmer mit vier Punkten sprang aber der Bern-Jurassier dennoch in der Engadiner Kälte aufs Podest.